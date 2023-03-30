Крым изучает возможность сотрудничества с регионами Венесуэлы

Фото: rk.gov.ru

29 марта представители правительств Крыма и Венесуэлы в режиме видеоконференцсвязи обсудили возможное сотрудничество в различных сферах экономики. Об этом сообщила заместитель председателя правительства – министр финансов РК Ирина Кивико.

– В режиме видеоконференцсвязи состоялось первое ознакомительное совещание между представителями правительства Республики Крым и Боливарианской Республики Венесуэлы, а также российско-венесуэльской торговой палаты. Изучается возможность взаимовыгодного сотрудничества, – цитирует Ирину Кивико пресс-служба Министерства экономического развития Крыма.

Со стороны Венесуэлы участие в совещании принимали мэры ряда городов, министерства планирования и развития, депутаты Национального собрания. Крым представляли руководители министерства экономического развития РК и подведомственного Южного регионального центра поддержки экспорта, постпредства Республики Крым при президенте РФ и другие.

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