В Симферополе 31 марта отключат электричество на 14 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

31 марта в Симферополе частично отключат свет на 14 улицах. В пресс-службе компании «Крымэнерго» сообщили, что электричество пропадет с восьми утра до пяти вечера.

Причина перебоев в электроснабжении – ремонт электросетей.

Где не будет света в Симферополе с 8.00 до 17.00:

улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;

улица Северная, 4-12 , 1-11 ;

улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;

улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А-13 ;

улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

улица Межевая, 4-32 , 3-39 ;

улица Огородная, 2-16 , 1-17 ;

улица Запрудная, 1-7 ;

улица Приусадебная, 2-18 , 1-19 ;

улица Бела Куна, 43;

улица Ясная, 37.

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