В Симферополе 31 марта отключат электричество на 14 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП
31 марта в Симферополе частично отключат свет на 14 улицах. В пресс-службе компании «Крымэнерго» сообщили, что электричество пропадет с восьми утра до пяти вечера.
Причина перебоев в электроснабжении – ремонт электросетей.
Где не будет света в Симферополе с 8.00 до 17.00:
улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;
улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;
улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;
улица Северная, 4-12 , 1-11 ;
улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;
улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;
улица Николаевская, 4, 1А-13 ;
улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;
улица Межевая, 4-32 , 3-39 ;
улица Огородная, 2-16 , 1-17 ;
улица Запрудная, 1-7 ;
улица Приусадебная, 2-18 , 1-19 ;
улица Бела Куна, 43;
улица Ясная, 37.
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