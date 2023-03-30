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НовостиОбщество30 марта 2023 13:00

В апреле в Крыму проведут более 700 ярмарок

Они будут проходить как в городах, так и в селах
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Министерства промышленной политики Крыма

Фото: пресс-служба Министерства промышленной политики Крыма

В апреле в Крыму планируют провести более 700 ярмарок. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства промышленной политики.

– Для обеспечения жителей и гостей Республики Крым сельскохозяйственной продукцией, насыщения внутреннего потребительского рынка продукцией крымских производителей продолжается проведение ярмарочных мероприятий, – отметили в ведомстве.

Так, в апреле проведут более 700 ярмарок. Они будут проходить как в городах, так и в селах. На ярмарках жители и гости полуострова смогут купить сельскохозяйственную продукцию, а также продукты ее переработки.

Напомним, председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал даты проведения следующих ярмарок «выходного дня» в Симферополе.Там можно будет купить овощи, фрукты, мясо, молоко и другую продукцию.