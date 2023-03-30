Аксенов предложил перенести Крымскотатарский музей в другое место

Фото: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил перенести Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия в более доступное место. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.

Аксенов рассказал, что в экспозиции представлено множество исторически ценных предметов. Они отражают жизнь, традиции и культуру крымских татар. Глава подчеркнул, что в музее удалось сохранить уникальные артефакты.

– С точки зрения популяризации истории Крыма и национально-культурного наследия его народов имеет смысл организовывать как можно больше тематических выставок, приуроченных к праздникам или памятным датам, на различных площадках, – отметил Аксенов.

По его мнению, это могут быть и выездные экспозиции. Аксенов убежден, что люди, любящие историю, поддержат такую инициативу.

– Кроме того, считаю, что музей должен располагаться в более удобном и доступном месте. Совместно с музейщиками проработаем этот вопрос в ближайшее время, – заключил глава республики.