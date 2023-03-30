В Крыму 17 тысяч детей получат бесплатные путевки в лагеря

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Летом 2023 года в Крыму 17 тысяч детей получат бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Об этом сообщает КИА со ссылкой на заместителя министра образования, науки и молодежи республики Оксану Красникову.

По ее словам, деньги на покупку путевок выделили из регионального бюджета. Для детей закупят 13 тысяч путевок. Еще 4 тысячи юных крымчан отдохнут в трех подведомственных лагерях Министерства образования.

– Это в Евпатории «Алые паруса» и «Фортуна» и в Бахчисарайском районе лагерь «Сокол», – пояснила Красникова.

В общей сложности бесплатные путевки в загородные лагеря смогут получить более 17 тысяч детей.

– В прошлом году было всего 9 тысяч, – добавила замминистра.