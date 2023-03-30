«Гранд Сервис Экспресс» объявил о возобновлении курсирования поездов Симферополь – Смоленск

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) объявил о возобновлении курсирования поездов Симферополь – Смоленск, – на месяц раньше, чем в прошлом году. Кроме того, по сравнению с прошлым годом поезд ускорен примерно на два часа в обе стороны, сообщили в пресс-службе компании.

– Первый поезд отправится в рейс 29 апреля из Симферополя. Тогда же в его составе начнут курсировать беспересадочные вагоны до Белгорода. В мае поезд будет ходить один раз в два-три дня, начиная с июня – через день. После 19 сентября поезд продолжит курсировать в отдельные дни, – говорится в сообщении.

Из Симферополя поезд будет отправляться в 13:40. Поезд проследует через Ростов-на-Дону, Воронеж, Курск, Орел, Брянск. В Смоленск поезд прибудет через день после отправления, в 13:10.

Из Смоленска поезд будет отправляться в 19:21. Прибытие в Симферополь – в 17:00 через день.

– Беспересадочные вагоны между Симферополем и Белгородом будут курсировать второе лето подряд, – отметили в ГСЭ. – Вагоны будут прибывать в Белгород в 05:05, отправляться из Белгорода в 00:30.

Ранее «Гранд Сервис Экспресс» объявил о запуске двух дополнительных поездов из Москвы в Крым. Поезда будут ходить через Воронеж и Ростов-на-Дону, продажи на них будут открываться за 90 суток до отправления. Напомним, билеты на другие поезда из Москвы в Крым и обратно в мае начнут продавать максимум за 45 суток до отправления из-за ремонтных работ на инфраструктуре центрального ж/д узла.

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