В двух районах Крыма строят экотехнопарки

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В Сакском и Белогорском районах Крыма ведется строительство экотехнопарков. Об этом сообщили в пресс-службе председателя Совета министров республики.

Крымский премьер Юрий Гоцанюк отметил, что в Сакском районе строят экотехнопарк мощностью 200 тысяч тонн в год. Работы стартовали в ноябре прошлого года.

– На сегодня произведена поставка арматуры для фундаментов, установлена дизель-генераторная установка, смонтирован арматурный цех, выполняется изготовление заготовок каркасов под фундаменты и ряд других работ, – отметил Гоцанюк.

Похожий объект строят и в Белогорском районе. Мощность этого экотехнопарка составит 500 тысяч тонн в год. В настоящее время ведется организация котлована под мусоросортировочный комплекс и под ванны компостирования. Кроме того, на объекте сооружают временные дороги и коммуникации, а также многое другое.