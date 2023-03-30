В Крыму по итогам 2022 года зафиксирован рекордный минимум уровня безработицы

В сравнении с 2021 годом безработица в Крыму снизилась на 0,8% Фото: Даниил ОПАРИН

В 2022 году в сравнении с 2021 годом безработица в Крыму снизилась на 0,8%. По итогам 2022 года уровень безработицы составил 5 процентных пунктов, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РК Леонид Михалевский в ходе прямого эфира, организованного ЦУР Республики Крым.

Как Михалевский сообщил «КП-Крым», данные об уровне безработицы считаются ежеквартально. По итогам третьего квартала 2022 года, он составил 3,9%, что является рекордным минимумом для республики.

Замминистра труда и соцзащиты РК отметил, что на сегодняшний день в Крыму открыто 20 800 вакансий, 65% из них – на рабочие специальности.

– Самое большое количество вакансий в городе Ялта – более пяти тысяч. На втором месте Керчь – около четырех тысяч. В Симферополе вакантны около двух тысяч рабочих мест, – рассказал Михалевский в эфире ЦУР. Он также отметил, что средний уровень зарплаты в республике в сравнении с 2021 годом увеличился на 7,7% и составил 41 404 рубля.

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