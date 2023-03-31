Названный в честь королевы Иордании цветок расцвел в Крыму на Параде тюльпанов 2023

Тюльпан «Queen Rania». Фото: Вера Зыкова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Южный берег Крыма ждет гостей на Парад тюльпанов 2023. В пресс-службе Никитского ботанического сада сообщили, что уже раскрыл бутоны сорт, носящий имя королевы Иордании.

Королева уже пришла на Парад. Фото: Вера Зыкова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- Вовсю идет подготовка Парада. Еще есть время до выбора его Генерала. А вот королева уже прибыла. Новинка выставки этого года - сорт «Queen Rania», названный в честь нынешней королевы Иордании. Этот сорт относится к садовому классу лилиецветных. Изящные вытянутые цветки таких тюльпанов с заостренными кончиками лепестков - идеал тюльпанов Востока, - рассказала заведующая лабораторией цветоводства НБС-ННЦ Вера Зыкова.

Вот и у Генерала Парада тюльпанов 2020, названного Алладином в честь героя известной восточной сказки, тоже остроконечные лепестки. Оба сорта если не родные брат с сестрой, то наверняка кузены.

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