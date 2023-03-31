Феодосия вошла в топ-10 популярных городов для отдыха в коттеджах

Феодосия.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымский город Феодосия попал в рейтинг городов, где пользуется спросом аренда коттеджей в апреле 2023. Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру, проанализировав статистику, рассказали, где весной чаще всего снимают дома:
- На первом месте город Пятигорск с 18% всех апрельских бронирований коттеджей. Второе место у города Одинцово в Московской области, а на третьем - Сочи.
Феодосия заняла в этом рейтинге почетное пятое место, то есть попала в «золотую середину».
Топ-10 самых популярных направлений для отдыха в коттеджах в апреле (средняя стоимость в рублях ночи):
Пятигорск, 3100
Одинцово, 13605
Сочи, 6406
Сортавала (Карелия), 6051
Феодосия, 3910
Суздаль, 6661
Каменномостский (Адыгея), 4329
Борисово (Ленинградская область), 6939
Архыз, 6495
Калининград, 5875.
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