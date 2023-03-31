Феодосия вошла в топ-10 популярных городов для отдыха в коттеджах

Феодосия. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымский город Феодосия попал в рейтинг городов, где пользуется спросом аренда коттеджей в апреле 2023. Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру, проанализировав статистику, рассказали, где весной чаще всего снимают дома:

- На первом месте город Пятигорск с 18% всех апрельских бронирований коттеджей. Второе место у города Одинцово в Московской области, а на третьем - Сочи.

Феодосия заняла в этом рейтинге почетное пятое место, то есть попала в «золотую середину».

Топ-10 самых популярных направлений для отдыха в коттеджах в апреле (средняя стоимость в рублях ночи):

Пятигорск, 3100

Одинцово, 13605

Сочи, 6406

Сортавала (Карелия), 6051

Феодосия, 3910

Суздаль, 6661

Каменномостский (Адыгея), 4329

Борисово (Ленинградская область), 6939

Архыз, 6495

Калининград, 5875.

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