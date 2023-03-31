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НовостиОбщество31 марта 2023 5:56

Детским лагерям Крыма на курортный сезон 2023 года потребуется 6 тысяч вожатых

На сегодняшний день уже подготовлено около 700 вожатых на первую смену
Дмитрий Коренев
Крымским детским лагерям потребуется шесть тысяч вожатых, чтобы закрыть потребность грядущего курортного сезона

Крымским детским лагерям потребуется шесть тысяч вожатых, чтобы закрыть потребность грядущего курортного сезона

Фото: Евгения ГУСЕВА

Крымским детским лагерям нужно будет шесть тысяч вожатых, чтобы закрыть потребность грядущего курортного сезона. Об этом сообщила замминистра образования, науки и молодежи Республики Крым Оксана Красникова, передает Крымское информационное агентство.

По словам замминистра, на данный момент подготовлено уже 700 вожатых на первую смену.

– Вообще на весь курортный сезон, с учетом федеральных лагерей, которые находятся на территории Республики Крым (это «Артек» и «Алые паруса») нам на весь сезон нужно 6 тысяч вожатых, – сказала она.

Красникова также рассказала, что летом 2023 года в Крыму 17 тысяч детей получат бесплатные путевки в оздоровительные лагеря - вдвое больше, чем в прошлом году.

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