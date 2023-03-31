Детским лагерям Крыма на курортный сезон 2023 года потребуется 6 тысяч вожатых

Крымским детским лагерям потребуется шесть тысяч вожатых, чтобы закрыть потребность грядущего курортного сезона Фото: Евгения ГУСЕВА

Крымским детским лагерям нужно будет шесть тысяч вожатых, чтобы закрыть потребность грядущего курортного сезона. Об этом сообщила замминистра образования, науки и молодежи Республики Крым Оксана Красникова, передает Крымское информационное агентство.

По словам замминистра, на данный момент подготовлено уже 700 вожатых на первую смену.

– Вообще на весь курортный сезон, с учетом федеральных лагерей, которые находятся на территории Республики Крым (это «Артек» и «Алые паруса») нам на весь сезон нужно 6 тысяч вожатых, – сказала она.

Красникова также рассказала, что летом 2023 года в Крыму 17 тысяч детей получат бесплатные путевки в оздоровительные лагеря - вдвое больше, чем в прошлом году.

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