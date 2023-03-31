В Крыму задержали двух подростков-закладчиков

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферопольском районе задержали двух несовершеннолетних жителей Севастополя, которые подрабатывали наркокурьерами. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

– Подозреваемые планировали сбыть запрещенные вещества бесконтактным путем через закладки на территории Симферопольского района и города Севастополя, – рассказали в ведомстве.

Однако же юноши не успели этого сделать, поскольку их задержали полицейские. В кармане одного из фигурантов нашли сверток с порошкообразным веществом, а у другого – телефон с координатами закладки. В тайнике полицейские обнаружили еще 10 свертков.

Подозреваемые рассказали, что купили незаконные вещества в сети у одного и того же человека, который поставлял им наркотики, указывая координаты схронов. В общей сложности у них изъяли более 11 граммов наркотиков.

– Собранные оперативниками материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения в соответствии с законодательством. Фигуранты находятся под домашним арестом, – сообщили в МВД.