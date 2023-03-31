В Керчи Lanos врезался в остановку и загорелся: пострадали два человека

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В пятницу, 31 марта, в Керчи Daewoo Lanos врезался остановочный комплекс и загорелся, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 2.20 в поселке Аджимушкай. 23-летний молодой человек на большой скорости ехал за рулем Lanos по улице Коммунаров в сторону улицы Художника Бута. В какой-то момент водитель не справился с управлением. Из-за этого машина съехала с дороги, врезалась в остановку и загорелась.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель и 18-летняя пассажирка попали в больницу.

– На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются, – отметили в МВД.