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НовостиПроисшествия31 марта 2023 9:14

В Симферополе на пять лет посадили организатора незаконной миграции

По делу проходили еще семь человек
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центральный районный суд Симферополя вынес приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции путем заключения фиктивных браков. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Фигурантами по делу проходили восемь жителей республики. Один из них предлагал женщинам за деньги заключать фиктивные браки с иностранцами. Таким образом приезжие имели право получить разрешение на временное проживание в России.

– Однако фактически молодожены совместно не проживали, общего хозяйства не вели, – отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточнили, что таким образом было заключено пяти фиктивных браков. Одного из фигурантов приговорили к пяти годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима. Остальным, в том числе женщинам, вступившим в фиктивные браки, дали условные сроки.

– Подсудимым назначены штрафы на общую сумму 500 тысяч рублей, – добавили в прокуратуре.