В первом квартале Волна вывела в эфир новые объекты связи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крупнейший оператор связи Крыма Волна вывел в эфир новые объекты связи. С начала года покрытие приросло новыми базовыми станциями, что обеспечило надежной мобильной связью жителей Ленинского, Кировского, Симферопольского, Джанкойского, Бахчисарайского районов и г. Севастополя.

Кроме того, новые объекты связи появились на железнодорожном перегоне Джанкой-Керчь, а также на трассе Симферополь-Севастополь.

В рамках работы по улучшению покрытия мобильной связи на территории полуострова проведена модернизация 40 базовых станций до уровня четвертого поколения (LTE). В феврале улучшение связи почувствовали жители Нахимовского и Гагаринского районов.

Запуск новых объектов, а также модернизация действующих помогли увеличить емкость сети в местах высокого трафика крупных крымских городов, и обеспечили качественной связью отдаленные районы и поселения.

Работа по улучшению качества связи в Крыму и Севастополе проводится в рамках инвестиционной программы оператора связи Волна.

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