В Симферополе 3 апреля отключат электричество на 9 улицах

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

3 апреля часть Симферополя останется без света. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что электричество отключат на 9 улицах, одном проспекте и тупике.

- Отключения линий электропередачи будут происходить в период с 8 до 17 часов, - уточнили энергетики.

Где не будет света в Симферополе 3 апреля 2023:

улица Алиме Абденнановой, 88-102 , 106-116 , 93/10;

улица Мемета Аппазова, 72-84 , 63-73 ;

улица Исляма Тамакъчы, 2-30 , 1-9 ;

улица Мамеди Эмир-Усеина, 2-10 , 1-29 ;

улица Сейдали Куртсеитова, 62-74 , 73-87 ;

улица Глинки, 82;

улица Греческая, 1-30;

проспект Победы, 269а, 265, 279;

улица Понтийская, 1-31;

улица Афинская, 2-18 ;

тупик Понтийский, 1-30.

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