В Симферополе 3 апреля отключат электричество на 9 улицах

Свет пропадет на время. Фото: архив КП
3 апреля часть Симферополя останется без света. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что электричество отключат на 9 улицах, одном проспекте и тупике.
- Отключения линий электропередачи будут происходить в период с 8 до 17 часов, - уточнили энергетики.
Где не будет света в Симферополе 3 апреля 2023:
улица Алиме Абденнановой, 88-102 , 106-116 , 93/10;
улица Мемета Аппазова, 72-84 , 63-73 ;
улица Исляма Тамакъчы, 2-30 , 1-9 ;
улица Мамеди Эмир-Усеина, 2-10 , 1-29 ;
улица Сейдали Куртсеитова, 62-74 , 73-87 ;
улица Глинки, 82;
улица Греческая, 1-30;
проспект Победы, 269а, 265, 279;
улица Понтийская, 1-31;
улица Афинская, 2-18 ;
тупик Понтийский, 1-30.
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