В Ялте на дворовых территориях высадят более 2500 деревьев и кустарников

Растения подобраны на основании рекомендаций Никитского ботанического сада Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

В Ялте 1 апреля начнут высаживать более 2500 деревьев и кустарников, которые городу предали меценаты. Зеленые насаждения украсят дворовые территории.

Список растений достаточно большой: магнолия крупноцветковая, мушмула японская, персик, олива европейская, миндаль, тис ягодный, олеандр, розы, барабарис Юлиана, айва японская, кизильник, форзиция, чубушник, керия, розмарин, саркококка, гортензия, аукуба и другие.

Саженцы распределят по заявкам жильцов, которые старшие домов направляли в администрацию города. На сегодняшний день, как сообщили в МБУ «Зеленстрой», растения готовы отдать на 30 придомовых территорий. Деревьев и кустарников хватит более чем на 40 дворов.

Растения подобраны на основании рекомендаций Никитского ботанического сада, а специалисты «Зеленстроя» подготовили для жителей рекомендации по высадке и уходу.

- Жильцы домов получают у нас саженцы и берут на себя посадку и мероприятия по уходу за деревьями или кустарниками, - рассказал руководитель МБУ «Зеленстрой» Александр Григориади.

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