Все поезда «Таврия», задержавшиеся из-за снегопада в Ростовской области, введены в график

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Все поезда «Таврия», задержавшиеся из-за непогоды в Ростовской области, введены в график или прибыли в пункты назначения. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

– Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства, – отметили в ГСЭ.

Ранее сообщалось о задержке пяти поездов из Крыма в Москву и Санкт-Петербург.

Напомним, МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение на 1 и 2 апреля. По данным синоптиков, ожидается усиление ветра до 17-22 м/с.

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