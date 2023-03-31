В Крыму будут судить ростовчанина, обманувшего людей на 4 миллиона рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Крыму 22-летнего жителя Ростовской области обвиняют в мошенничестве в отношении 94 человек, общая сумма ущерба превысила 4,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Молодой человек размещал в сети объявления о продаже антикварной мебели. Покупатели переводили злоумышленнику деньги, однако никаких товаров не получали.

– У одной из потерпевших мужчина вымогал денежные средства, угрожая создать объявления от ее имени о продаже несуществующих товаров, – отметили в прокуратуре.

Жертвами мошенничества стали 94 человека. Это жители разных российских регионов. В общей сложности фигурант украл у них более 4,2 миллиона рублей. Потерпевшие подали иски о взыскании ущерба.

– Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Центральный районный суд Симферополя, – говорится в сообщении.