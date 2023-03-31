Мемориальный сквер на месте нацистского концлагеря в Симферополе готов на 90%

Фото: телеграм-канал Владимира Константинова

Мемориальный сквер на месте фашистского концлагеря «Картофельный городок» в Симферополе готов на 85-90%, работы ведутся с опережением графика. Об этом сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

- Работы ведутся с опережением графика, готовность объекта составляет примерно 85-90 процентов. Открытие сквера запланировано к 9 мая, - написал Константинов.

Фото: телеграм-канал Владимира Константинова

Фото: телеграм-канал Владимира Константинова

Фото: телеграм-канал Владимира Константинова

Напомним, работы стартовали 1 февраля. Сообщалось, что на месте концлагеря установят памятный знак, малые архитектурные формы и различные декорации, планируется провести освещение и оборудовать пешеходные дорожки, провести озеленение. Строительство ведется на средства попечителей.

В годы нацистской оккупации на территории Крыма действовали десятки лагерей смерти, на сегодня установлено расположение более чем 50. «Картофельный городок» был одним из крупнейших – исследователи отмечают, что через него прошли до 120 тысяч советских граждан, однако точные цифры установить невозможно.

Название «Картофельный городок» объясняется тем, что до войны на месте лагеря находились хранилища картофеля «Крымплодовощи». Лагеря для военнопленных обычно располагались недалеко от железнодорожных узлов. После первоначальной сортировки военнопленных отправляли в лагеря, расположенные вдали от зоны военных действий. Крым долгое время располагался в тылу немецко-фашистских войск, а потому некоторые из его концлагерей, в том числе «Картофельный городок», действовали вплоть до весны 1944 года.

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