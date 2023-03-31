Афанасьев рассказал, будут ли к Симферополю присоединять новые территории

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В настоящее время вопрос о присоединении новых территорий к Симферополю не стоит. Об этом в интервью «Крымской газете» сообщил глава администрации Михаил Афанасьев.

Вопрос об увеличении территории крымской столицы поднимался несколько лет назад. Предполагалось, что к городу присоединят некоторые территории Симферопольского района.

– На данный момент вопрос о присоединении территорий не стоит, – заявил Афанасьев.

Градоначальник напомнил, что в Симферополе построили беспрецедентное количество соцобъектов. Кроме того, в крымской столице продолжается интенсивная застройка. Афанасьев отметил, что некоторые микрорайоны жители воспринимают как часть города, хотя в действительности они находятся в Симферопольском районе. В качестве одного из таких примеров глава администрации привел Жигулину Рощу.

– Но вопрос нехватки свободной земли не стоит остро, – подчеркнул глава Симферополя.