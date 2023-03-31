Крымский спортсмен поедет на первенство Европы по самбо

Фото: Руслан Соменко / VK

Крымский спортсмен Руслан Соменко в составе сборной России по самбо отправится на чемпионат и первенство Европы. Об этом телеканалу «Крым 24» рассказал директор Спортивной школы единоборств в Симферополе Роман Соменко.

Соревнования состоятся в Израиле. Они пройдут с 18 по 24 апреля.

– Самбо – это национальный, приоритетный вид спорта в России. Это наш, исконно русский вид спорта, – подчеркнул Соменко.

Директор спортшколы отметил, что, к примеру, в дзюдо уже нет международных соревнований, а в самбо – есть.

– И это отличный шанс напомнить о себе! Будем готовиться изо всех сил, – заверил Соменко.

Напомним, юноши и девушки из Крыма завоевали шесть медалей во Всероссийском турнире по самбо. Впервый день соревнований спортсмены сумели взять сразу четыре награды: золото у Вадима Семеновского, серебро у Софии Азуяк и Яны Исайкиной, бронза у Трофима Соменко. Второй день тоже оказался «урожайным»: Ирина Савченко завоевала серебро, а Владислав Горишняк – бронзу.