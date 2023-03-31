В Керчи Камаз протаранил легковушку

Участниками ДТП стали Камаз и Lada Granta Фото: "Ситуация на дорогах. Керчь"/Viber

В Керчи Камаз протаранил легковой автомобиль Lada Granta. ДТП произошло по улице Годыны. Фото и видео дорожной аварии очевидцы публикуют в социальных сетях.

Удар пришелся по левому боку Lada Granta. На место были вызваны сотрудники ГИБДД, МЧС и «скорая».

По сообщению очевидцев, медики забрали в больницу пожилую пару, которая ехала в легковушке.

ДТП стало причиной пробки по улице Чкалова и Вокзального шоссе.

Официальная информация от ГИБДД по поводу ДТП не поступала.

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