В Ялте отметят 185-летие присвоения статуса города

Фото: телеграм-канал Янины Павленко

Ялта готовится отметить 185-летие в статусе города. Как сообщила градоначальница Янина Павленко, празднование началось уже сегодня, а кульминация будет 4 апреля.

– Начинаем сегодня, кульминация – 4 апреля, в годовщину подписания исторического Указа, – написала Павленко в своем телеграм-канале.

Традиционно запланировано множество культурных мероприятий.

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