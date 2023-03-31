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НовостиОбщество31 марта 2023 16:36

В Ялте отметят 185-летие присвоения статуса города

Отмечать начинают заранее. Кульминация – 4 апреля, в годовщину подписания исторического Указа
Дмитрий Коренев
Фото: телеграм-канал Янины Павленко

Фото: телеграм-канал Янины Павленко

Ялта готовится отметить 185-летие в статусе города. Как сообщила градоначальница Янина Павленко, празднование началось уже сегодня, а кульминация будет 4 апреля.

– Начинаем сегодня, кульминация – 4 апреля, в годовщину подписания исторического Указа, – написала Павленко в своем телеграм-канале.

Традиционно запланировано множество культурных мероприятий.

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