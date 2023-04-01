Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье1 апреля 2023 7:18

В Крыму за сутки выявили 71 новый случай заболевания COVID-19

Зафиксирован один летальный исход
Дмитрий Коренев
Выздоровели 103 человека

Выздоровели 103 человека

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 71 новый случай заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировали 10 человек. Об этом утром 1 апреля сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Зафиксирован один летальный исход. Выздоровели 103 человека.

С начала пандемии в республике зарегистрирован 214 563 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 206 927 человек выздоровели, 5 428 скончались.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50