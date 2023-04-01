В Крыму за сутки выявили 71 новый случай заболевания COVID-19

Выздоровели 103 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 71 новый случай заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировали 10 человек. Об этом утром 1 апреля сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Зафиксирован один летальный исход. Выздоровели 103 человека.

С начала пандемии в республике зарегистрирован 214 563 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 206 927 человек выздоровели, 5 428 скончались.

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