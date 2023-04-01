Глава парламента Крыма Константинов: оформление морской границы России создаст условия для рыболовства

Условия для рыбной ловли, аквакультуры, а также добычи полезных ископаемых на морском шельфе у берегов Крыма будут четко обозначены после оформления морской границы России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После оформления морской границы России будут четко определены условия для рыболовства и добычи полезных ископаемых у берегов Крыма. Такое мнение высказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, передает ТАСС.

– Не вызывает сомнения, что это вопрос федерального уровня, но мы готовы всячески способствовать его решению. Международно признанные морские границы - это и наша безопасность, и полноценная работа наших портов, и четкие условия для рыбной ловли, аквакультуры, а также добычи полезных ископаемых на морском шельфе, – сказал Константинов.

Накануне, 31 марта, президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики РФ. Одно из ее положений гласит, что Россия активизирует процесс оформления своей границы в рамках международного права. Спикер крымского парламента отметил, что этот вопрос актуален для полуострова.

– Потому для нас задача по активизации оформления государственной границы РФ и границ морских пространств, сформулированная в концепции, - важная и обнадеживающая новость, – добавил Константинов.

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