Работа Керченской паромной переправы вновь приостановлена из-за ухудшения погодных условий Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Работа Керченской паромной переправы вновь приостановлена из-за ухудшения погодных условий - второй раз за день. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

– По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, – говорится в сообщении.

Переправа уже приостанавливала работу днем 1 апреля. Около 15:15 паромное сообщение было возобновлено. Напомним, по Керченскому проливу действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 20 м/сек.

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