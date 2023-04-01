Движение паромов осуществляется в штатном режиме Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Работа Керченской паромной переправы возобновлена после второй приостановки за день. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

- По состоянию на 21:35 1 апреля движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, - говорится в сообщениии.

1 апреля в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

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