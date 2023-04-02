В Крыму нашли мертвыми 2 пропавших

Поиски пропавших продолжаются. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На Крымском полуострове 2 человек, исчезнувших в марте, обнаружили мертвыми. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым, подводя итоги работы за первый месяц весны 2023 года также сообщили, что всего получили 30 заявок, из которых 5 не подтвердились.

Статистика за март 2023. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

- Найдены живыми 19 мужчин и женщин, пока не удалось найти 3 пропавших, - отметили в поисковом отряде.

Родным тех, кого не удалось найти, не стоит унывать.

- Поиски тех, кто не найден, продолжаются: мы распространяем информацию, обзваниваем больницы, проверяем свидетельства, - подчеркнули в отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Все поиски волонтеры отряда проводит совместно с сотрудниками полиции Республики Крым и города Севастополя.

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