Соцсети взбудоражили фото ремонта дорог в Керчи

В Керчи приводят в порядок дороги. Фото: Святослав Брусаков/VK

В Керчи асфальтируют улицы. Глава администрации Керчи Святослав Брусаков разместил на своей странице в соцсети фото с места проведения дорожных работ:

- Подрядчик асфальтирует улицу Чкалова. На участке от кольца до улицы Чернышевского работает асфальтоукладчик и катки. Дорожники наносят первый слой покрытия.

Пользователи соцсети живо отреагировали на новость, выразив свое мнение и оценку, комментируя пост: «Бордюры потом установят?»; «А трубы поменяли?! Некрасиво будет, если придется вскрывать свеженький асфальт»; «Если про ливневую канализацию забыли, то выбросили деньги на ветер»; «На улице 1-ой Пятилетки дорожники мусор за собой не убрали. Зато лавки старые исчезли, а новые так и не установил. Пустота, однако, если только новые скамейки не прозрачные. Верните зону отдыха!»; «На улице Мирошника вдоль дороги собраны кучки земли. Здесь будет пешеходная дорожка или же просто землю сгребли?».

Мэр Керчи пока не ответил на эти животрепещущие вопросы.

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