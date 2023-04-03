Минтранс РФ: штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 3 апреля Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Как сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, действующих штормовых предупреждений по проливу нет.

– Согласно прогнозу Росгидромета, 3 апреля ветер южный, юго-западный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без существенных осадков, местами дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, волна 50-100 см, температура воздуха +14-16 градусов, температура воды в море +8-9 градусов, – говорится в сообщении.

Напомним, Керченская паромная переправа возобновила работу после теракта на Крымском мосту. По данным Минтранса, с ночи на 9 октября по 3 апреля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 117 804 пассажира, 94 196 единиц автотранспорта и 11 686 железнодорожных вагонов. Паромы совокупно выполнили 2 957 рейсов.

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