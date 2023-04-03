Крымчанин, задушивший 78-летнюю бабушку полотенцем, отправится под суд

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Симферопольском районе 33-летнего местного жителя обвиняют в убийстве 78-летней бабушки. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в селе Левадки. Тело женщины обнаружила ее соседка. По подозрению в убийстве задержали внука пенсионерки. Он напился, начал буянить, и в ходе конфликта задушил старушку полотенцем. Крымчанина задержали в Евпатории. Мужчина признал свою вину.

– Прокуратура Симферопольского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, – сообщили в надзорном ведомстве.

Материалы направили в суд. Согласно законодательству, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.