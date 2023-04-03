В Крыму за сутки выявили 64 новых случая заболевания COVID-19

В Республике Крым реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 64 новых случая заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировали 23 человека. Об этом утром 3 апреля сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев нет. Выздоровели 58 человек.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 214 694 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 207 052 человека выздоровели, 5 428 скончались.

– Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса, – подчеркнули в Минздраве РК.

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