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В настоящее время в Крыму насчитывается более 3 тысяч фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства республики Арсен Арзиев.

– Количество фермеров в республике увеличивается, сейчас в республике работают 3 335 таких крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, – рассказал замглавы Минсельхоза агентству ТАСС.

По его словам, в основном эти люди занимаются растениеводством. Речь идет о выращивании зерна, а также овощей При этом Арзиев отметил, что в Крыму производят недостаточно говядины и баранины, хотя рынок сбыта в республике большой. Власти поддерживают сельхозпроизводителей в части приобретения племенного молодняка.