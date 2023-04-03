Завершить строительство новой дороги к Крымскому мосту в Краснодарском крае планируют в 2024 году

Фото: Росавтодор

В Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края идет первый этап строительства нового направления трассы А-289. Сейчас рабочие возводят 16 мостов и восемь путепроводов, сообщили в пресс-службе Росавтодора.

– Мы заканчиваем устройство свайных фундаментов, опор и ригелей, ведем монтаж пролетов на мостах и путепроводах. Летом на них начнутся работы по устройству мостового полотна, и до конца года мы начнем укладку первого слоя асфальтобетона на всех искусственных сооружениях первого этапа строительства, – цитирует «Крым 24» начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Никиту Храпова.

Новый участок свяжет Краснодар и Крымский мост. Его протяженность – 119 км, строительство разбито на два этапа. Дорожникам предстоит возвести 15 путепроводов, 33 моста и один надземный пешеходный переход. В работах задействованы более 1,5 тыс. человек и свыше 780 единиц техники.

На данный момент готовность дороги составляет 50%. Завершить строительство планируется в 2024 году.

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