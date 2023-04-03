Симферопольца могут посадить на 20 лет за наркоторговлю

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сакском районе 22-летнего жителя Симферополя подозревают в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Полицейские обратили внимание на подозрительное поведение молодого человека в лесу. Он что-то закапывал в землю и фотографировал местность. У симферопольца нашли три свертка с синтетическими наркотиками.

Крымчанин рассказал, что закладывал эти вещества в тайники. В телефоне у молодого человека правоохранители обнаружили фото участков местности с метками, описанием и указанием координат. Парень признал, что на снимках запечатлены места закладок. В тайниках обнаружили еще 35 свертков. В общей сложности там было 25 грамм синтетического наркотика.

Возбуждено уголовное дело, начато расследование.

– Крымчанин задержан по подозрению в совершении преступления. Симферопольцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, – отметили в МВД.