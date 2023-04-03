В Крыму в этом году начнутся разведывательные работы на Западно-Октябрьском месторождении

Полноценная добыча газа в этом году не начнется Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Разведывательные работы на Западно-Октябрьском газоконденсатном месторождении в Крыму начнутся в текущем году. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Игорь Коринь, передает ТАСС.

– В 2023 году начнутся разведывательные работы на Западно-Октябрьском месторождении. После этого запланировано обустройство скважин, – сказал Коринь.

Министр добавил, что начало добычи газа затягивается из-за трудностей с финансированием.

– Добыча в этом году не начнется. Это дорогостоящее мероприятие, связано с привлечением кредитных средств либо иного источника финансирования, – подчеркнул он.

Ранее Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение по итогам проведения экспертизы проектно-сметной документации на обустройство Западно-Октябрьского месторождения в Черноморском районе Крыма. ГУП РК «Черноморнефтегаз» планирует вернуть месторождение «к жизни», пробурив здесь три новые эксплуатационные скважины. Трассы трубопроводов предполагается проложить вдали от объектов инфраструктуры.

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