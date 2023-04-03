В Севастополе задержали пенсионерку, которая писала проукраинские лозунги на заборах

Фото: УМВД по Крыму и Севастополю

В Севастополе полицейские задержали пенсионерку, наносившую проукраинские надписи на объекты городской инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.

На прошлой неделе правоохранители выявили в ряде телеграм-каналов информацию о том, что в парке Победы неизвестная женщина в ночное время нанесла на торговые объекты политические надписи. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ установили личность нарушительницы – ей оказалась 58-летняя местная жительница.

– Пенсионерка рассказала, что на протяжении последних нескольких месяцев в вечернее и ночное время наносила на торговые и другие объекты городской инфраструктуры в Гагаринском районе надписи в знак своего несогласия с проведением Россией специальной военной операции на Украине, а также по иным политическим мотивам, – говорится в сообщении.

Свои художества она фотографировала на телефон и отправляла дочери, которая живет за границей, а та размещала их в украинских телеграм-каналах.

Полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе записи с камер видеонаблюдения. Сейчас решается вопрос о привлечении ее к уголовной ответственности по части 2 статьи 214 УК РФ – «Вандализм».

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