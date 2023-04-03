На этой неделе Крыму потеплеет до 19 градусов, а потом похолодает до нуля

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На этой неделе Крыму потеплеет до 19 градусов, после чего похолодает до нуля. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского гидрометцентра.

Во вторник, 4 апреля, температура воздуха днем составит 14-19 градусов. В этот день в Крыму будет переменная облачность без осадков. В последующие дни температура будет снижаться. Синоптики прогнозируют дожди. Ночью в пятницу, 7 апреля, в Крыму похолодает до нуля. Днем температура воздуха составит 5-10 градусов. На этой недели ожидаются ветра со скоростью 7-15 м/с. Во вторник порывы будут достигать 17-22 м/с.