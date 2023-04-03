Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 апреля 2023 12:00

На этой неделе Крыму потеплеет до 19 градусов, а потом похолодает до нуля

В республике ожидается сильный ветер
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе Крыму потеплеет до 19 градусов, после чего похолодает до нуля. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского гидрометцентра.

Во вторник, 4 апреля, температура воздуха днем составит 14-19 градусов. В этот день в Крыму будет переменная облачность без осадков. В последующие дни температура будет снижаться. Синоптики прогнозируют дожди. Ночью в пятницу, 7 апреля, в Крыму похолодает до нуля. Днем температура воздуха составит 5-10 градусов. На этой недели ожидаются ветра со скоростью 7-15 м/с. Во вторник порывы будут достигать 17-22 м/с.