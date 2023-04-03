В выходные на ярмарках Симферополя реализовали более 135 тонн продукции

Фото: администрация Симферополя

Более 135 тонн продукции реализовали на сельскохозяйственных ярмарках Симферополя в минувшие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Традиционно на ярмарках был представлен широкий ассортимент товаров: овощи, фрукты, мясные и колбасные изделия, молочная продукция, яйца и многое другое.

– В местах проведения ярмарок было организовано дежурство специалистов Роспотребнадзора, ветслужбы, МУП «Метроград», департамента административно-технического контроля и полиции, что гарантировало соблюдение правил торговли и обслуживания, а также пресечение фактов стихийной торговли на прилегающих территория, – отметили в администрации.

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