Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

В Крыму 19 глав администраций получат дисциплинарные взыскания за нарушения в уборке и озеленению территорий в муниципалитетах. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

– В отношении 19 глав администраций будут применены дисциплинарные взыскания. <…> Руководству администраций даются дополнительные 30 дней на исправление ситуации по уборке и озеленению. Тех, кто снова проигнорирует поручения, ждут новые взыскания. Для многих это может стать третьим и последним выговором, – написал глава республики.

Он отметил, что от крымчан продолжают поступать жалобы, «практически по всем населенным пунктам есть конкретные просьбы».

– В течение завтрашнего дня вице-премьеры выедут в подшефные муниципалитеты, чтобы отработать все поступившие от граждан обращения. – добавил Аксенов. – В четверг подведем итоги по этим вопросам, а также по благоустройству, организации освещения, работе общественного транспорта.

Напомним, ранее в Крыму 11 должностных лиц, ответственных за газификацию, получили дисциплинарные взыскания за нарушения, из-за которых работа по сбору заявок и формированию списка на догазификацию домовладений не была проведена должным образом.

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