В Симферополе 4 апреля отключат свет на 22 улицах и в 7 садовых товариществах Каменского массива

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: архив КП
4 апреля в Симферополе частично отключат свет. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что без электричества останется 22 улицы, 7 садовых товариществ Каменского массива, 2 переулка и 1 проезд.
- Электричество из-за ремонтных работ планируется отключить с 8.00 до 17.00, - отметили в ресурсоснабжающий компании.
Где не будет света в Симферополе 4 апреля 2023:
улица Промышленная, 2-28 , 11-27 ;
улица Водников, 1-22;
переулок Народный, 2-20 , 1-17 ;
переулок Промышленный, 2-14 , 1-19 ;
проезд Лесной, 2-20 , 1-17 ;
улица Народная, 2-42 , 1-33 , 45;
улица Чекистов, 2-16 , 1-45 ;
улица Лазурная, 1-22;
улица Лесная, 2-24/11 , 1-19 ;
улица Беспалова, 91а;
улица Ялтинское шоссе, 2-18 , 13-31 ;
улица Волошиновых, 2-24 , 1-43 ;
улица Носенко, 2-34 , 1-37
улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;
улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;
улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;
улица Северная, 4-12 , 1-11 ;
улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;
улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;
улица Николаевская, 4, 1А-13 ;
улица Трудовая, 4-12, 1/3-13 ;
улица Беспалова, 86-122А, 85-87;
улица О. Кошевого, 64-80/2, 85-105;
улица Народная, 66-78, 53-101;
улица Туркенича, 28-32, 19;
микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Коммунальник», «Пневматика», «Нерудник», «Мебельщик», «Луч», «Электрификатор» «Пневматик».
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