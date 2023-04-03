В Симферополе 4 апреля отключат свет на 22 улицах и в 7 садовых товариществах Каменского массива

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: архив КП

4 апреля в Симферополе частично отключат свет. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что без электричества останется 22 улицы, 7 садовых товариществ Каменского массива, 2 переулка и 1 проезд.

- Электричество из-за ремонтных работ планируется отключить с 8.00 до 17.00, - отметили в ресурсоснабжающий компании.

Где не будет света в Симферополе 4 апреля 2023:

улица Промышленная, 2-28 , 11-27 ;

улица Водников, 1-22;

переулок Народный, 2-20 , 1-17 ;

переулок Промышленный, 2-14 , 1-19 ;

проезд Лесной, 2-20 , 1-17 ;

улица Народная, 2-42 , 1-33 , 45;

улица Чекистов, 2-16 , 1-45 ;

улица Лазурная, 1-22;

улица Лесная, 2-24/11 , 1-19 ;

улица Беспалова, 91а;

улица Ялтинское шоссе, 2-18 , 13-31 ;

улица Волошиновых, 2-24 , 1-43 ;

улица Носенко, 2-34 , 1-37

улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;

улица Северная, 4-12 , 1-11 ;

улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;

улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А-13 ;

улица Трудовая, 4-12, 1/3-13 ;

улица Беспалова, 86-122А, 85-87;

улица О. Кошевого, 64-80/2, 85-105;

улица Народная, 66-78, 53-101;

улица Туркенича, 28-32, 19;

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Коммунальник», «Пневматика», «Нерудник», «Мебельщик», «Луч», «Электрификатор» «Пневматик».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50