В Крыму за неделю гриппом и ОРВИ заразились более 6 тысяч человек

В Республике Крым за неделю с 27 марта по 2 апреля госпитализировали 396 заболевших гриппом и ОРВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Республике Крым за минувшую неделю госпитализировали 396 заболевших гриппом и ОРВИ.

– С 27 марта по 2 апреля в республике зарегистрировано 6 тысяч 368 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Из них 396 человек госпитализированы, – пишет Крымская газета со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

Ранее в Минздраве Крыма сообщили, что за минувшие сутки в республике выявили 64 новых случая заболевания COVID-19. В ковид-стационары госпитализированы 23 человека, летальных случаев нет.

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