В Крыму открылась выставка работ, сгенерированных нейросетью

Фото: пресс-служба Министерства культуры Крыма

В галерее Крымского ТЮЗа открылась первая в России выставка работ, сгенерированных с помощью нейросети. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства культуры.

Автор серии портретов российских городов известный дизайнер Кирилл Соловьев представил свои работы в Евпатории. Выставка открылась в галерее «Ха-Ра-Шо!». Посетить ее можно бесплатно до 14 апреля. Соловьев выбрал стилистику произведений писателей-фантастов Джорджа Мартина и Роберта Сальваторе.

– В экспозиции можно увидеть лица городов Крыма, новых субъектов Российской Федерации и городов, из которых родом артисты Крымского ТЮЗа, – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что выставка будет пополняться новыми лицами.