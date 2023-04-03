Южный циклон принесет в Крым дожди и похолодание 5-6 апреля

На полуострове пройдут дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Южный циклон с акватории Средиземного моря принесет в Крым дожди и кратковременное похолодание. Об этом КП-Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. По ее словам, погода потихоньку начнет портится 5 апреля.

- 6 апреля похолодание продолжится. Ночные и дневные температуры сравняются и составят 5-10 градусов тепла. 7 апреля без осадков. Ночью прохладно 0-5 тепла, днем 7-12 тепла, - рассказала Татьяна Любецкая.

Но уже 8 и 9 апреля, по информации гидрометцентра, в Крыму снова потеплеет. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла, днем уже 12-17 градусов со знаком плюс.

До 5 апреля дневные температуры воздуха в Крыму будут доходить до 15-20 градусов выше нуля. При этом будет дуть сильный юго-восточный ветер до 15 -20 м/с.

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