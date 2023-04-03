Севастополец, у которого нашли 8 килограмм конопли, пойдет под суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе безработного 49-летнего жителя Балаклавского района обвиняют в выращивании конопли. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Севастополец обустроил на своем участке парник и высадил там коноплю. Урожай мужчина собирал и высушивал, а затем изготавливал из него марихуану. Наркотики обвиняемый хранил дома. Он фасовал наркотики на разовые дозы и сбывал своим приятелям.

У горожанина нашли 16 кустов конопли, 22 полимерных пакета, три контейнера и стеклянную банку с готовой продукцией, а также электронные весы высокой точности. В общей сложности у мужчины нашли около восьми килограммов каннабиса. Обвиняемый утверждал, что не торговал наркотиками.

– Собранная сотрудниками полиции доказательная база позволила подтвердить его причастность к хранению наркотиков с целью дальнейшего сбыта в крупном размере, – отметили в МВД.

Во время следствия фигурант находился под домашним арестом. Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.