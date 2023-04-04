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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 5:13

В Крыму горящую иномарку тушили газировкой

Инцидент произошел на трассе Симферополь-Алушта
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Машина загорелась вблизи Алушты. Фото: кадр видео Крым • ПЛОХИЕ НОВОСТИ • ЖЕСТЬ/VK

Машина загорелась вблизи Алушты. Фото: кадр видео Крым • ПЛОХИЕ НОВОСТИ • ЖЕСТЬ/VK

В Крыму огонь под капотом иномарки гасили огнетушителями и газировкой. В паблике «Крым • ПЛОХИЕ НОВОСТИ • ЖЕСТЬ» появилось видео с с места ЧП.

- Алуштинская трасса. У BMW X7 возник пожар под капотом. Больше 15 машин остановилось для помощи. На борьбу с пожаром ушла уйма огнетушителей и упаковка лимонада. Автолюбители – молодцы, проявили солидарность и смекалку! - такой пост сопровождает 14-секундное видео.

Очевидец снял, как испуганные пассажиры дорогущей иномарки шустро бегут подальше от машины. И на выручку приходят автолюбители. Бесстрашные мужчины, рискуя жизнью, борются с огнем всем, что у них есть под рукой.

Пользователи соцсети по-разному отреагировали на ЧП, выразив свои чувства в комментариях: «Настоящие люди все-таки есть!»; «Тушили лимонадом?! Ничего себе сюжет!»; «Красиво горят миллионы».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50