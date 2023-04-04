В Крыму горящую иномарку тушили газировкой

Машина загорелась вблизи Алушты. Фото: кадр видео Крым • ПЛОХИЕ НОВОСТИ • ЖЕСТЬ/VK

В Крыму огонь под капотом иномарки гасили огнетушителями и газировкой. В паблике «Крым • ПЛОХИЕ НОВОСТИ • ЖЕСТЬ» появилось видео с с места ЧП.

- Алуштинская трасса. У BMW X7 возник пожар под капотом. Больше 15 машин остановилось для помощи. На борьбу с пожаром ушла уйма огнетушителей и упаковка лимонада. Автолюбители – молодцы, проявили солидарность и смекалку! - такой пост сопровождает 14-секундное видео.

Очевидец снял, как испуганные пассажиры дорогущей иномарки шустро бегут подальше от машины. И на выручку приходят автолюбители. Бесстрашные мужчины, рискуя жизнью, борются с огнем всем, что у них есть под рукой.

Пользователи соцсети по-разному отреагировали на ЧП, выразив свои чувства в комментариях: «Настоящие люди все-таки есть!»; «Тушили лимонадом?! Ничего себе сюжет!»; «Красиво горят миллионы».

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