Минтранс РФ: штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет, паромная переправа работает штатно

С ночи на 9 октября по 4 апреля через пролив в обе стороны перевзли уже более 118 тыс. пассажиров и более 94 тыс. единиц автотранспорта Фото: Евгения ГУСЕВА

Во вторник, 4 апреля, Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Как сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, штормовых предупреждений по проливу нет.

– Штормовых предупреждений нет, с утра по порту Керчь местами туман видимостью 500-1000 м, – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу Росгидромета, 4 апреля ветер восточный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без существенных осадков, местами дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, волна 50-100 см, температура воздуха +15-17 градусов, температура воды в море +8-9 градусов.

Напомним, Керченская паромная переправа возобновила работу после теракта на Крымском мосту. По данным Минтранса, с ночи на 9 октября по 4 апреля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 118 508 пассажиров, 94 807 единиц автотранспорта и 11 802 железнодорожных вагона. Паромы совокупно выполнили 2 975 рейсов.

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