Губернатор Севастополя поручил снизить стоимость проезда в автобусе на время перекрытия рейда

Губернатор подчеркнул, что пассажиры не должны переплачивать во время перекрытия рейда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил снизить стоимость проезда в компенсационных автобусах на время перекрытия рейда в Севастопольской бухте, сообщает пресс-служба правительства города.

Губернатор подчеркнул, что пассажиры не должны переплачивать во время перекрытия рейда - стоимость поездки в автобусе должна быть точно такая, как и на катере.

– Сто рублей - это чувствительная цена. Со следующего перекрытия рейда сделайте адекватную стоимость поездки, – поручил Развожаев вице-губернатору Павлу Иено.

Стоимость проезда на катере в настоящее время составляет 30 рублей при оплате наличными или банковской картой и 24 рубля при оплате Единой городской картой Севастополя.

Напомним, с 4 по 11 апреля временно изменена организация дорожного движения на восьмом этапе участка трассы «Таврида» – перекрыт боковой проезд из Севастополя в Ялту. Автобусные маршруты №№8, 18, 37, 40, 41, 183 в эти дни будут осуществлять движение в прямом и обратном направлении через Балаклаву.

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