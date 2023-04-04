В Крыму за сутки выявили 68 новых случаев заболевания COVID-19

В Республике Крым реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Республике Крым за минувшие сутки выявили 68 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировали 8 человек. Об этом утром 4 апреля сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
Летальных случаев нет. Выздоровели 95 человек.
С начала пандемии в республике зарегистрировано 214 762 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 207 147 человек выздоровели, 5 428 скончались.
– Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса, – подчеркнули в Минздраве РК.
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